Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради

Під час інавгурації Володимир Зеленський закликав депутатів «набрати балів» перед достроковими виборами

Під час урочистої частини інавгурації 20 травня Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду. Водночас він не назвав підстав для такого рішення.

Спершу Зеленський сказав, що оскільки його інавгурацію призначили на робочий день, то депутати можуть працювати.

«Шановні депутати, ви призначили самі інавгурацію в понеділок, в робочий день. Я бачу в цьому плюс. Це значить, що сьогодні вечірок не буде, будемо з вами працювати. А тому я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканості, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс і зробіть, будь ласка, відкриті списки! А також я прошу вас звільнити з посад голову СБУ, генерального прокурора, міністра оборони і це далеко не все, що ви можете зробити, але для початку достатньо», – заявив Зеленський.

Після цього новообраний президент заявив, що на прийняття цих законів депутати матимуть два місяці (повторюючи цю фразу, він сказав «два місяць») і після цього оголосив про розпуск ВРУ.

«У вас на це буде два місяці. Зробіть це і повісьте собі медалі, непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання! Слава Україні»

Заяву Зеленського депутати зустріли оплесками. Хоча він і не назвав підстав для розпуску парламенту. Формальною такою підставою мало стати рішення суду, який би підтвердив, що у ВР немає коаліції, однак до дня інавгурації таке рішення не з'являлося.

***

Напередодні інавгурації кілька ЗМІ опублікували нібито проект указу Зеленського про розпуск ВРУ, в якому датою дострокових виборів до парламенту було вказане 14 липня. У цьому документі вказувалося, що коаліція припинила своє існування ще 19 лютого 2016 року, після того, як з неї вийшли фракції Радикальної партії Ляшка, «Батьківщини» та «Самопомочі».

Згідно з Конституцією позачергові вибори до парламенту призначаються президентом і проводяться у період 60 днів від дати публікації указу про припинення повноважень ВР.

Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися в жовтні 2019 року у разі. Згідно з законом, ВРУ не можна розпускати пізніше, як за шість місяців до завершення каденції. Останнім днем, коли можна розпустити це скликання парламенту – 27 травня.

Щоб завадити розпуску парламенту 17 травня фракція «Народного фронту» оголосила про вихід із коаліції. Закон передбачає, що у таких випадках починається 30-денний період на створення нової коаліції і впродовж цього часу президент не може розпустити парламент на підставі відсутності коаліції.