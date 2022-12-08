Вадим Ворошилов (Karaya) став Героєм України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому пілоту Вадиму Ворошилову з позивним «Karaya», який у жовтні збивав над Вінниччиною випущені росіянами дрони-камікадзе Shahed-136 та відвів свій пошкоджений літак від населеного пункту. Указ про надання Ворошилову звання «Герой України» опубліковано на сайті президента.

«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору», – йдеться в тексті указу президента.

Ворошилов нагороджений «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу».

Майор Вадим Ворошилов з Кременчука 12 жовтня у небі над Україною збив п’ять дронів. Під час виконання бойового завдання його літак зазнав пошкоджень. Пілот відвів підбитий Міг-29 від населеного пункту на Вінниччині і катапультувався.

«На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ!» – написав льотчик пізніше в Instagram.

Тоді ж командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України. Відомо, що раніше він також збив дві крилаті ракети.

Вадим Ворошилов народився у Кременчуці Полтавської області. 2011-го року він закінчив місцевий військовий ліцей, де й здобув навики пілота.

6 грудня з нагоди Дня Збройних сил України він отримав нагороду «За заслуги перед Вінницею» і грошову премію в сумі 30 тис. грн.