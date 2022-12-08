Військовий пілот Вадим Ворошилов отримав звання «Герой України»
Вадим Ворошилов відвів несправний літак від Вінниці після відбиття повітряної атаки росіян
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому пілоту Вадиму Ворошилову з позивним «Karaya», який у жовтні збивав над Вінниччиною випущені росіянами дрони-камікадзе Shahed-136 та відвів свій пошкоджений літак від населеного пункту. Указ про надання Ворошилову звання «Герой України» опубліковано на сайті президента.
«Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору», – йдеться в тексті указу президента.
Ворошилов нагороджений «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу».
Майор Вадим Ворошилов з Кременчука 12 жовтня у небі над Україною збив п’ять дронів. Під час виконання бойового завдання його літак зазнав пошкоджень. Пілот відвів підбитий Міг-29 від населеного пункту на Вінниччині і катапультувався.
«На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ!» – написав льотчик пізніше в Instagram.
Тоді ж командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України. Відомо, що раніше він також збив дві крилаті ракети.
Вадим Ворошилов народився у Кременчуці Полтавської області. 2011-го року він закінчив місцевий військовий ліцей, де й здобув навики пілота.
6 грудня з нагоди Дня Збройних сил України він отримав нагороду «За заслуги перед Вінницею» і грошову премію в сумі 30 тис. грн.