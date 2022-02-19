Архітектура світової безпеки крихка і потребує оновлення, правила, які світ погодив десятки років тому, більше не працюють. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції в суботу, 19 лютого.

Як пише «Укрінформ», на початку свого виступу він поставив запитання: «як так сталось, що у 21 столітті в Європі знову йде війна і гинуть люди, і чому ця війна триває довше, ніж Друга Світова війна, і як ми дійшли до найбільшої безпекової кризи з часів холодної війни?»

«Для мене, як президента країни, що втратила частину території, тисячі людей і біля кордонів якої зараз стоїть 150 тисяч російських військових, техніка і важке озброєння, так от, для мене – відповідь очевидна. Архітектура світової безпеки крихка. Потребує оновлення. Правила, які світ погодив десятки років тому – вони більше не працюють. Не встигають за новими загрозами. Недієві для їх подолання. Це – сироп від кашлю, коли потрібна вакцина від коронавірусу», – зазначив президент.

Він констатував, що система безпеки повільна і вкотре дає збій через різні речі – егоїзм, самовпевненість, безвідповідальність держав на глобальному рівні.

«Як наслідок – злочини одних і байдужість інших. Байдужість, яка робить співучасником. Символічно, що я кажу про це саме тут. 15 років тому саме тут РФ заявила про намір кинути виклик глобальній безпеці. Чим відповів світ? Умиротворенням. Результат? Щонайменше – анексія Криму і агресія проти моєї держави», – наголосив Зеленський.

Окремо він зазначив, що ООН, яка має захищати мир і світову безпеку – не може захистити себе, коли порушується її Статут, і коли один із членів РадБезу ООН, Росія, анексує територію однієї із засновниць ООН, України. «А Кримську платформу – формат, мета якого – деокупація Криму мирним шляхом і захист прав кримчан, сама ООН ігнорує», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що три роки тому на Мюнхенській безпековій конференції тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала: «Хто підбере уламки світового порядку? Тільки всі ми разом!», і аудиторія аплодувала їй стоячи.

«Але, на жаль, колективні овації не переросли у колективні дії. І зараз, коли світ говорить про загрозу великої війни, постає питання: а чи лишилося що підбирати? Архітектура безпеки у Європі та світі майже зруйнована. Пізно думати про ремонт, час будувати нову систему», – заявив президент.

Зеленський зазначив, що людство робило це двічі, сплативши надто високу ціну – дві світові війни.

«У нас є шанс зламати цю тенденцію, поки вона не стала закономірністю. І почати побудову нової системи до [появи] мільйонів жертв. Маючи давні уроки першої і другої світової війни, а не власний досвід можливої, не дай Боже, третьої», – сказав він.

Зеленський нагадав, що говорив про це в Мюнхені і на трибуні ООН.

«Що у 21-му столітті більше немає чужої війни. Що анексія Криму і війна на Донбасі – це удар по світу. І це не війна в Україні, це війна в Європі. Казав на самітах, казав на форумах. У 2019-му. У 2020-му. У 2021-му роках. Невже світ зможе почути мене у 2022-му? Це вже не гіпотеза, але ще не аксіома. Чому? Потрібні докази. Вагоміші, ніж слова у твітері чи заяви у ЗМІ. Потрібні дії. Саме світу, а не тільки нам», – наголосив він.

Нагадаємо Росія стягнула до кордону за останні кілька місяців понад 150 тис. військових і військову техніку. А 17 лютого загострила ситуацію на Донбасі і провокує нову війну.