Лідери України, Німеччини та Франції обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі

У Брюсселі відбулася тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це ввечері у середу, 15 грудня, повідомила прес-служба Офісу президента.

Як повідомляється, український президент подякував Німеччині та Франції за підтримку України на тлі військової загрози з боку Росії, а також за послідовні зусилля в межах переговорів у Нормандському форматі. Володимир Зеленський наголосив, що Україна не піддається на провокації на кордоні, не має будь-яких агресивних намірів та залишається відданою дипломатичним засобам врегулювання ситуації.

«Очікую, що російські війська та озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки що, попри триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів», – наголосив він.

Сторони погодилися з необхідністю продовжити активну роботу в Нормандському форматі та забезпечити виконання рішень, ухвалених на саміті в Парижі 9 грудня 2019 року. Зеленський наголосив, що це стосується насамперед таких заходів, як забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення утримуваних осіб та відкриття двох нових пунктів пропуску.

Лідери трьох країн домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі та закликали Росію до відновлення конструктивної роботи в Нормандському форматі.

Зазначимо, що Володимир Зеленський поїхав до Брюсселя для участі у саміті «Східного партнерства». В Офісі президента раніше анонсували, що Зеленський зустрінеться там зокрема з президентом Франції Емманюелем Макроном та новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Також 16 грудня український президент зустрінеться із генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на тлі закликів лідера РФ Володимира Путіна дати гарантії невступу України в Альянс.