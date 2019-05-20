Зеленський оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2018 рік

У понеділок, 20 травня, в день вступу на посаду президент Володимир Зеленський опублікував декларацію про доходи за 2018 рік, де вказав віллу в Італії за майже 89 мільйонів гривень та 5 готельних номерів у Грузії.

Також Зеленський задекларував кілька квартир у Києві, квартиру дружини в Криму на майже 130 кв. м. та низку нерухомості за кордоном.

Зокрема, у президента з дружиною Оленою є квартира у Великій Британії на 91 кв. м. та житловий будинок в Італії на 413 кв. м. Будинок Зеленські придбали у 2015 році за 88,6 млн грн, а квартира у Британії їм коштувала понад 42 млн грн. Зазначимо, у декларації за 2017 рік Зеленський не вказував італійського маєтку.

Серед іншого у подружжя є по кілька коштовних годинників марок Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer; автомобілі – LAND ROVER, MERCEDES-BENZ. Торік у дружини Зеленського був ще й BMW, пише «Українська правда».

З доходів Зеленський задекларував майже 4,2 млн зарплати у студії «Квартал 95», 4 тис. грн роялті від «Квартал ТВ», понад 78 тис. грн страхових виплат, понад 4,13 млн від підприємницької діяльності (більшість – від своєї ж компанії «Кіноквартал», понад 489 тис. грн від здачі майна в оренду та відсотки в ОТП банку, де в нього є кілька депозитів, та латвійському «ПриватБанку». До слова, від українського «ПриватБанку» Зеленський отримав торік лише 286 грн відсотків.

Зеленський задекларував 3 винаходи, 3 корисні моделі, 25 торгових марок чи комерційних найменувань. Він з дружиною є кінцевим бенефіціаром ТОВ «КІНОКВАРТАЛ», ТОВ «СТУДІЯ КВАРТАЛ - 95», ТОВ «ЗЕЛАРІ ФІШ», Aldorante Limited, Vilhar Holdings Limited, Film Heritage inc, San Tommaso S.R.L., Megiritano Ventures Ltd.

Нагадаємо, Зеленський, який дотепер був актором і шоуменом, вступив на посаду президента України. Він переміг на президентських виборах, другий тур яких відбувся 21 квітня.