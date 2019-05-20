Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу з РФ після повернення всіх полонених

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до діалогу з Росією, але спочатку має відбутися звільнення військовополонених. Про це глава держави сказав у зверненні до українського народу після інавгурації у Верховній Раді.

«Історія несправедлива - це правда. Не ми почали цю війну! Не ми почали, але нам цю війну закінчувати. І ми готові, готові до діалогу, але я впевнений, що першим кроком для початку цього діалогу стане повернення українських полонених», - наголосив Зеленський.

Варто уточнити, що загалом, станом на 9 листопада 2018 року, в полоні Росії та на окупованих нею територіях Криму та Донбасу знаходилося близько 600 військових та політичних українських в'язнів.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 травня, Володимир Зеленський на урочистому засіданні Верховної Ради склав присягу українському народу. Виголошуючи свою першу промову на посаді президента України, він заявив, що його першим та найважливішим завданням є досягнення миру на Донбасі.