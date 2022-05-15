Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій
Відтепер в Україні заборонено партії, діяльність яких спрямована на підтримку збройної агресії РФ
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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про заборону проросійських політичних партій. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Законопроєкт №7172-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій було зареєстровано в парламенті 28 березня.
Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні 3 травня, за це проголосувало 330 народних депутатів.
Таким чином заборонено партії, діяльність яких спрямована на виправдовування, підтримку чи заперечення збройної агресії Росії проти України, прославляння, виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України.
Нагадаємо також, що президент України ще 20 березня ввів у дію указ РНБО про припинення діяльності низки проросійських партій, серед них і ОПЗЖ, «Наші» та «Партія Шарія». Загалом 11 політичних партій.