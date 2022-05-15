Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про заборону проросійських політичних партій. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт №7172-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони політичних партій було зареєстровано в парламенті 28 березня.

Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій в Україні 3 травня, за це проголосувало 330 народних депутатів.

Таким чином заборонено партії, діяльність яких спрямована на виправдовування, підтримку чи заперечення збройної агресії Росії проти України, прославляння, виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України.

Нагадаємо також, що президент України ще 20 березня ввів у дію указ РНБО про припинення діяльності низки проросійських партій, серед них і ОПЗЖ, «Наші» та «Партія Шарія». Загалом 11 політичних партій.