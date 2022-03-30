Володимир Зеленський закликав послів працювати на дипломатичному фронті так само активно, як солдати захищають Україну від російської навали

Президент Володимир Зеленський почав звільняти з посад послів України за незадовільну роботу на дипломатичному фронті. Зокрема, свою посаду вже втратила посолка України в Марокко Оксана Васильєва.

«Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави. На те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини. Такого посла України. З Марокко. Також повернуто посла з Грузії», – сказав президент у відеозверненні, опублікованому ввечері 30 березня.

Він порадив шукати іншу роботу тим послам, які не долучаються до того, аби іноземні держави постачали в Україну зброю і посилювали чи вводили санкції проти Росії.

«Чекаю конкретних результатів найближчими днями від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та країнах Африки. Таких же результатів днями чекаю від військових аташе. Дипломатичний фронт – це один із ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу й на допомогу армії. Як кожен наш захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті», – наголосив Зеленський.

Зазначимо, що станом на ніч 31 березня указу про звільнення посла України в Марокко на сайті президента не було. Наразі посаду посла України в Марокко обіймає 63-річна Оксана Васильєва.