Президент України Володимир Зеленський (на задньому плані) і президент Росії Владимир Путін під час зустрічі в «нормандського формату» у Парижі, 9 грудня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський погодився на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Туреччині. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, інформує «Бабель» з посиланням на турецькі ЗМІ.

На запитання журналіста, чи зможе Анкара звести Зеленського та Путіна за одним столом переговорів, Ердоган відповів, що очікує візиту останнього до Туреччини після повернення з Китаю. З Кремля щодо цього «отримали позитивну реакцію» і наразі погоджують дату.

«Зараз ми визначимося з датою. Тоді, я сподіваюся, ми хочемо провести цю зустріч, щоб зібрати разом Путіна і Зеленського на високому рівні. Наша домовленість із паном Зеленським саме у цьому напрямі. Я вірю, що це дасть можливість новому формату. Надія на це виникла в мене під час зустрічі з Зеленським», – цитує турецьке видання Anadolu слова Ердогана.

Своєю чергою, речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що Москва не відкидає можливості зустрічі президента РФ Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині. Однак поки що остаточного розуміння та домовленостей немає.

«Щодо ініціативи організації на турецькій землі зустрічі Путіна і Зеленського – поки розуміння нема, тому і прикладної розмови про це нема. Ніхто не відкидає це», – цитує Пєскова КП.

Зауважимо, що наразі в Офісі українського президента не відреагували на слова Ердогана. Однак президент України Володимир Зеленський неодноразово пропонував президенту країни агресора провести зустріч у будь-якому форматі.

Напередодні Ердоган під час офіційного візиту до Києва підтвердив пропозицію провести українсько-російські переговори у Туреччині.

Ердоган наголосив, що Туреччина керується логікою «думати, як знизити градус, замість того, щоб роздмухувати пожежу», і готова робити все можливе, щоб «завершилася криза двох сусідніх через море дружніх країн», пише «Інтерфакс-Україна».

Як інформував ZAXID.NET, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що Україна готова перенести засідання ТКГ щодо Донбасу до Стамбулу.