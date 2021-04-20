Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з стосовно ескалації ситуації на сході країни Росією, заявивши про силу української армії і підтримку міжнародного співтовариства. Він також запросив російського президента Володимира Путіна зустрітися на окупованій частині Донбасу. Про це йдеться у відеозверненні президента, опублікованому ввечері у вівторок, 20 квітня.

Президент нагадав, що на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» та засіданні підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, що відбулися 19 та 20 квітня, сторони обговорювали повне припинення вогню. Однак, за підсумками переговорів Росія відмовилась підтримати спільну заяву.

«Прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити й зрозуміти ситуацію. А що ж розуміти? Я прекрасно розумію – я щомісяця там буваю. Пане Путін, я готовий піти далі й запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна», – сказав Зеленський.

відео Офісу президента

«Чи хоче війни Україна? – ні. Але чи готова вона до неї? – так. Чи перестане Україна боротися за мир дипломатичним шляхом? – ніколи. Чи буде Україна у разі чого себе захищати? – завжди. Наш принцип простий – Україна не починає війну першою, але завжди стоїть до останнього», – наголосив український президент.

Володимир Зеленський додав, що Україна заручилася потужною підтримкою міжнародних партнерів.

Глава держави також закликав громадян дотримуватися інформаційної гігієни і не піддаватися на провокації.

«Наш принцип простий: Україна не починає війну першою, але Україна завжди стоїть до останнього. Що потрібно робити вам? Перше. Усвідомити, що загрозу становлять не лише чужі війська, але й наші емоції. Як ми реагуємо на інформацію і де ми її отримуємо. Варто тричі подумати, чи треба сьогодні безапеляційно довіряти експертам з інтернету, «надійним» джерелам ЗМІ, інсайдам анонімних телеграм-каналів? Чуткам у маршрутці, на ринку та біля під’їзду? Чуткам від знайомих, чиї знайомі мають знайомих у Міноборони й по секрету поділилися секретною інформацією?», – сказав голова держави.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Ще на початку березня окупаційна влада «ДНР» заявила про вихід з перемир'я на Донбасі. Командири дозволили бойовикам відкривати «попереджувальний» вогонь по позиціях Збройних сил України.

Облаштування бойовиками нових позицій супроводжувалось постійними обстрілами позицій ЗСУ і втратами серед українських військових.

Після цього розвідка зафіксувала незвичне підвищення військової активності з боку Росії. Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій областях.

Розвідка, зокрема, повідомила, що Росія готується до дій, які мають спровокувати військову відповідь України на лінії зіткнення сторін на Донбасі. Не виключають там і спроби просування російських окупаційних військ углиб території України.

Згодом Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність, а ЦРУ підтвердило, що нарощення військ Росії має ознаки підготовки до вторгнення.

За оцінками Міноборони, Росія стягнула на північно-східний напрямок поблизу кордону з Україною понад 100 тис. своїх військовослужбовців і продовжуватиме нарощувати ударне угруповання щонайменше до кінця квітня.

У Росії заявляють, що війська перекидають через нібито «загрозу НАТО» і погрожують Україні «наслідками для державності» у разі вступу до Альянсу.

В Офісі президента України вважають, що Росія таким методом домагається поступок у питанні Донбасу.