Президент Росії Володимир Путін заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у будь-який час в Москві для обговорення двосторонніх відносин. Водночас він порадив українському президенту обговорювати питання окупованого Донбасу з ватажками терористичних угруповань «ДНР» і «ЛНР». Так Путін відреагував на пропозицію Зеленського зустрітися на окупованому Донбасі.

«Якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин, то будь ласка. Ми приймемо президента України в Москві в будь-який зручний для нього час», – сказав Путін у четвер, 22 квітня, під час російсько-білоруських переговорів на вищому рівні, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати пропозицію Зеленського, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

При цьому російський президент додав, що якщо Зеленський хоче обговорити проблеми Донбасу, то, насамперед, повинен зустрітися з ватажками «ДНР» і «ЛНР», а вже потім обговорювати ці питання з представниками третіх країн.

Нагадаємо, що Україна визнала «ДНР» і «ЛНР» терористичними угрупованнями і не проводить перемовин з їхніми ватажками. При цьому Україна, як і світове співтовариство, вважає, що війну на Донбасі розв’язала Росія, тож намагається вирішити конфлікт на Донбасі у двох форматах: мінському (Україна, Росія, ОБСЄ) та «нормандському», куди, крім неї, входять Росія, Франція та Німеччина.