У День матері 9 травня президент Володимир Зеленський присвоїв почесне звання мати-героїня 1019 українкам, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох та більше дітей. Найбільше матерів-героїнь – у Волинській (145), Львівській (115), Рівненській (87), Чернівецькій (77) та Одеській (76) областях.

Так, згідно з повідомленням Офісу президента, далі йдуть такі області:

Івано-Франківська – 54

Тернопільська – 54

Житомирська – 50

Вінницька – 49

Хмельницька – 41

Дніпропетровська – 33

Закарпатська – 32

Полтавська – 27

Черкаська – 27

Харківська – 23

Чернігівська – 22

Запорізька – 21

Сумська – 18

Київ – 15

Донецька – 13

Миколаївська – 12

Луганська – 9

Херсонська – 9

Київська – 5

Кіровоградська – 5

Матері-героїні, крім нагрудного знаку, отримають одноразову фінансову допомогу у розмірі десяти прожиткових мінімумів, тобто 22,7 тис. грн.

Зазначимо, що минулоріч звання матері-героїні отримали 678 українок, 58 з яких – мешканок Львівщини.