Зеленський присвоїв звання мати-героїня 115 мешканкам Львівщини
Загалом в президент відзначив почесним званням понад тисячу українок
У День матері 9 травня президент Володимир Зеленський присвоїв почесне звання мати-героїня 1019 українкам, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох та більше дітей. Найбільше матерів-героїнь – у Волинській (145), Львівській (115), Рівненській (87), Чернівецькій (77) та Одеській (76) областях.
Так, згідно з повідомленням Офісу президента, далі йдуть такі області:
- Івано-Франківська – 54
- Тернопільська – 54
- Житомирська – 50
- Вінницька – 49
- Хмельницька – 41
- Дніпропетровська – 33
- Закарпатська – 32
- Полтавська – 27
- Черкаська – 27
- Харківська – 23
- Чернігівська – 22
- Запорізька – 21
- Сумська – 18
- Київ – 15
- Донецька – 13
- Миколаївська – 12
- Луганська – 9
- Херсонська – 9
- Київська – 5
- Кіровоградська – 5
Матері-героїні, крім нагрудного знаку, отримають одноразову фінансову допомогу у розмірі десяти прожиткових мінімумів, тобто 22,7 тис. грн.
Зазначимо, що минулоріч звання матері-героїні отримали 678 українок, 58 з яких – мешканок Львівщини.
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