Президент України Володимир Зеленський змінив голів облдержадміністрацій у Одеській та Черкаській областях. За оборону областей в умовах воєнного стану відповідатимуть військові.

Замість Сергія Гриневецького головою Одеської ОДА став Максим Марченко. За даними «Бабеля», він був командиром 24 окремого штурмового батальйону «Айдар», у 2017-му — заступником командира 92 окремої механізованої бригади, а у 2018-му — командиром 28 механізованої бригади.

На сайті Офісу президента оприлюднений указ про кадрові зміни і в Черкаській ОДА. Замість Олександра Скічка за оборону області відповідатиме генерал-майор Ігор Табурець. До призначення головою обласної адміністрації був радником чинного голови Олександра Скічка. Також він є радником Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, що 1 березня президент призначив генерала Миколу Жернова тимчасовим головою Київської військово-цивільної адміністрації. При цьому Віталій Кличко залишається мером Києва.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану всі обласні адміністрації і КМДА стали військово-цивільними. Очільниками ВЦА стали керівники обласних держадміністрацій.

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