51-річний генерал-лейтенант ЗСУ, командувач Об'єднаних сил Олександ Павлюк тепер керуватиме військової адміністрацією Київщини

Президент України Володимир Зеленський змінив керівника Київської обласної військової адміністрації (ОВА) – ним став Олександр Павлюк, що до цього керував Операцією об’єднаних сил (ООС). Про це Володимир Зеленський заявив у вівторок, 15 березня.

Володимир Зеленський прокоментував обстріли житлових будинків Києва, внаслідок яких загинуло 5 мирних людей.

«Окупанти продовжують вважати захоплення нашої столиці своєю ключовою метою, політичною метою. Вони сподіваються, що контроль над Києвом дасть їм контроль над Україною. Це абсолютний абсурд з усіх точок зору», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, щоб додатково посилити оборону столиці та області, він призначив керівником Київської обласної військової адміністрації Олександра Павлюка — генерал-лейтенанта, командувача ООС.

Водночас звільнений голова ОВА Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву. Новим командувачем ООС став генерал-майор Едуард Москальов.