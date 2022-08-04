Зеленський назвав «огидною» ситуацію, коли колишні лідери держав працюють на Росію

Президент України Володимир Зеленський назвав огидною ситуацію, коли колишні лідери держав працюють на Росію. Президент висловився після заяв екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який мав розмову з російським президентом Владіміром Путіним, і передав публічно його тези про буцімто бажання дипломатичного врегулювання ситуації з Україною.

«Це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей. Тому потрібно боротися, потрібно бити терористів на нашій землі, потрібно поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи, здобувати перемоги. Кожному й кожній на своєму рівні – і українцям, і партнерам. Терор можна зупинити лише спільною незламною силою», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні 3 серпня.

За словами Зеленського, нині Росія залучає «різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів».

«Якби Росія справді реально хотіла закінчення війни, вона би не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила би на українській території масові могили убитих невинних людей», – додав президент.

3 серпня у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк також відреагував на заяви Шредера.

«Однією рукою Росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою – запрошує до капітуляції. Шредер – знаний глашатай імперії й голос при ru-царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу, – м’яч на її полі. Спочатку припинення вогню й відведення військ, потім – конструктив», – написав Подоляк.

Раніше в інтерв’ю Stern та RTL/NTV екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер повідомив, що минулого тижня, перебуваючи з «відпусткою» у Москві, мав зустріч із президентом Росії Владаміром Путіним. Під час розмови він дізнався, що «Кремль хоче досягти переговорного рішення» щодо війни в Україні. Він також сказав про можливість «розширення зернової угоди» до припинення вогню. Герхард Шредер відомий своєю дружньою позицією до Росії, раніше він заявляв, що не шкодує через це.