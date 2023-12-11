резидент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан в Аргентині, 10 грудня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський на полях інавгурації президента Аргентини Хав’єра Мілея поговорив із премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Про це президент повідомив під час нічного звернення 11 грудня.

«На полях інавгурації говорив із прем’єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто – і зрозуміло, що про наші, європейські справи», – сказав Зеленський.

Розмова політиків відбулась на тлі намірів Орбана не підтримати рішення саміту ЄС 14-15 грудня в Брюсселі щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу і подальшої фінансової та військової підтримки Києва.

Зазначимо, що раніше Орбан у листі до президента Європейської Ради Шарля Мішеля закликав не виносити на порядок денний саміту Євросоюзу рішення стосовно макрофінансової допомоги Україні та переговорів про її вступ до ЄС.

1 грудня 2023 року Орбан говорив про те, що Європейський союз повинен спочатку підписати угоду стосовно стратегічного партнерства з Україною, а не починати перемовини про вступ. Опісля президент Євроради Шарль Мішель наголосив, що ЄС та Україна вже перебувають у стані «стратегічного партнерства», оскільки була підписана угода про асоціацію.

14 грудня Європейська рада має розглянути питання про початок переговорів про вступ України до ЄС.

Крім того, за даними ЗМІ, союзники прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в грудні у Вашингтоні проведуть закриту зустріч з представниками республіканської партії, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку Сполучених Штатів.

До слова, після обрання Володимира Зеленського на посаду президента у 2019 році обидва лідери зустрічалися лише коротко. Президент України пропонував главі угорського уряду повноцінну зустріч, однак вона так і не відбулася, хоча Київ розглядав потенційну зустріч як можливість відкрити нову сторінку у відносинах двох держав.