Якщо Україна програє, президент Росії Владімір Путін нападе на Молдову і країни Балтіїї. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійським ЗМІ.

«Подобається це країнам Заходу чи ні, ви – країни НАТО. А я точно знаю, що якщо Україна впаде, наступною буде Молдова», – розповів Зеленський.

Він підкреслив, що НАТО – це не лише захист, а й відповідальність. За його словами, суспільство цих країн має знати – краще допомогти Україні, ніж відправляти на війну власних дітей.

«Буде Молдова, будуть балтійські країни. Балтійські країни – країни НАТО. І коли, не дай боже, вони будуть захоплені. Ми їх поважаємо і любимо, але якщо Путін прийде в країни НАТО, то вам доведеться відправляти своїх дітей, батьків на війну», – сказав Зеленський.

Також президент Володимир Зеленський нагадав, що колишній президент США Дональд Трамп, який обіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, раніше не закінчив її ще до повномасштабного вторгнення.

«Трамп був президентом, у нас була зустріч. Тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна … Я не впевнений, що він тоді був глибоко в цьому питанні, але він не вирішив це питання ... Це питання ніхто не вирішив. І через те, що ніхто не вирішив, ми не змогли вийти з цієї ситуації, Путін і отримав сигнал: "Тобто можна так. Трішечки треба почекати, треба попрацювати з країнами і можна піти далі". Ось чому він пішов далі», – констатував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 13 травня прибув із робочим візитом до Італії. Серед іншого, він вперше від початку війни зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою, прем’єр-міністеркою Джорджею Мелоні і з Папою Римським Франциском.