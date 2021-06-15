Президент Володимир Зеленський переконаний, що держава не повинна мати альтернативний план у разі спротиву ухваленню законопроекту про деолігархізацію. Про це він заявив у рамках форуму «Україна 30. Економіка без олігархів».

«Про плани повинні думати саме ті бізнесмени, які хочуть залишитися олігархами, це у них повинен бути план "Б". Нам як державі не потрібно цього робити. У нас є один план, план "А". Ми домовились, що олігархів в Україні не буде, це потрібно для України, для зовнішнього іміджу, для нормального інвестиційного клімату», – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що має «зрозумілий і потужний план» у вигляді законопроекту про деолігархізацію, і додав, що будуть ще декілька законодавчих ініціатив з цього питання.

З огляду на це, Зеленський закликав на основі його законопроекту про олігархів якнайшвидше розробити пакет законодавчих ініціатив для подолання олігархічної системи.

«Уперше за роки незалежності замість обіцянок ми перейшли до реальних дій для подолання цього замкненого кола впливу олігархів. Суть цього кола проста: олігархи накопичують незаконний капітал - частина цього капіталу йде на створення, просування і подальше утримання політиків різного рівня, чиновників задля примноження того незаконного капіталу, частина з якого знову йде на утримання тих самих політиків і чиновників. І олігархи, і політики, і політики-олігархи розраховували, що цей двигун працюватиме вічно», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що багато років старі політики постійно обіцяли людям боротися з олігархами заради зростання добробуту країни, проте кількість олігархів лише збільшувалася.

Зеленський також наголосив, що олігархи, користуючись слабкістю держінституцій і системною корупцією, за безцінь отримували ресурси, активи та преференції для власного збагачення, а на сьогодні використовують ці статки проти України.

«Відтепер буде інакше. Все, що ми хочемо, – зрозумілих, прозорих, рівних і єдиних правил для всієї України. Неважливо, ти маленький підприємець, фермер, великий магнат або іноземний інвестор. Рівні правила для всіх», – заявив він.

Зеленський заявив, що державні інституції та суди мають бути незалежними від інших гілок влади і від великого бізнесу.

Нагадаємо, що у середу, 2 червня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію. Наразі законопроект надано для ознайомлення парламентському комітету.