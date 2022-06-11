Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призовного віку.

У своїй відповіді він нагадав, що згідно з законом, захист суверенітету України є обов’язком громадян, а права і свободи людини можуть бути обмежені під час воєнного стану.

«Як президент України – гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина… зазначаю, що відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності держави є справою всього Українського народу. За статтею 65 Основного закону України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України», – наголосив Зеленський.

Президент також зазначив, що, згідно з Конституцією, право громадян вільно залишати територію України може обмежуватися в умовах воєнного або надзвичайного стану.

За словами Зеленського, обмеження, передбачені указом від 24 лютого про введення воєнного стану в Україні, передбачається скасувати після завершення дії воєнного стану.

Президент також нагадав, що правила перетину держкордону України встановлюються Кабміном, зокрема й на період дії воєнного стану.

Щодо порушеного у петиції питання про запровадження пріоритету призову під час мобілізації добровольців Зеленський зазначив, що організаційне керівництво мобілізацією в Україні відповідно до закону здійснює уряд.

Президент повідомив, що звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електронній петиції пропозиції.

У травні електронна петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити пріоритет призову під час мобілізації добровольців набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів. 22 травня Зеленський натякнув, що заборону на виїзд чоловіків не знімуть, і зазначив, що щодня на фронті гинуть до 100 захисників.