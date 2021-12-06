Президент поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм цінні подарунк

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 грудня, відвідав передові позиції українських військових на Донеччині.

«Під час робочої поїздки до Донецької області президент Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії в зоні проведення Операції об'єднаних сил та привітав військових із Днем Збройних сил України», – йдеться у повідомленні прес-служби глави держави.

У ньому наголошується, що глава держави поспілкувався з військовослужбовцями та вручив їм цінні подарунки. Крім того, п'ятьом військовослужбовцям було вручено державні нагороди.

«Маю честь сьогодні бути разом з вами. Дякую вам за те, що захищаєте суверенітет і територіальну цілісність України... Переконаний, що з такими людьми, як ви, ми обов'язково переможемо», – наголосив Зеленський.

Як повідомляють в Офісі президента, глава держави також ознайомився з оперативною ситуацією у зоні проведення ООС та оглянув командний пункт однієї з бригад ЗСУ.

В Офісі президента також зазначили, що 6 грудня Володимир Зеленський здійснює робочу поїздку до Харківської та Донецької областей.

Глава держави візьме участь в урочистих заходах з нагоди 30-ї річниці Збройних Сил України та вручить державні нагороди військовослужбовцям. Президент також візьме участь у церемонії присвоєння почесних найменувань і вручення бойових прапорів військовим частинам ЗСУ.

Зазначимо, що 6 грудня в нашій державі відзначають День Збройних сил України. Саме цього дня 1991 року парламент ухвалив Закон України «Про Збройні Сили України».