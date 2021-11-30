Верховна Рада створила службу військового капеланства та законодавчо закріпила статус військових капеланів як військовослужбовців. Ухвалення законопроекту «Про службу військового капеланства» у другому читанні та в цілому підтримав 291 народний депутат на пленарному засіданні у вівторок, 30 листопада.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, закріплення статусу військових капеланів як військовослужбовців надає їм відповідні соціальні гарантії та встановлює вимоги до людей, які можуть бути військовими капеланами.

Згідно з документом, служба військового капеланства, мета якої – задовольняти духовні й релігійні потреби військовослужбовців, створюється як окрема структура у складі Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та інших законних військових формувань.

Хто може бути військовим капеланом

Відповідно до закону, військовим капеланом може бути громадянин України, який є священнослужителем зареєстрованої в Україні релігійної організації та отримав від її керівного центру (управління) мандат на право провадження військової капеланської діяльності.

Більшість положень цього закону набуває чинності з 1 липня 2022 року, крім частини другої ст. 7 (обов'язковою вимогою для посади військового капелана є наявність вищої богословської освіти). Цю норму буде введено в дію через п'ять років після того, як закон набуде чинності.