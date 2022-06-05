Голова держави ознайомився з оперативною ситуацією і поспілкувався із захисниками України

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 5 червня, приїхав до Запорізької області з робочим візитом. Він відвідав передові позиції українських військових. Про це повідомляє Офіс президента.

Голова держави ознайомився з оперативною обстановкою на передовій, поспілкувався з захисниками та вручив їм нагороди.

«Хочу подякувати за велику справу, за вашу службу, за те, що захищаєте всіх нас, нашу державу. Дякую кожному й кожній. Хочу побажати здоров’я вам і вашим сім'ям, які вас підтримують. Бережіть себе!», — сказав він.

Президент провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні, де заслухав главу Запорізької ОВА Олександра Старуха, військове командування й керівництво управління Нацполіції області.

Крім того, голова держави відвідав санаторій-профілакторій, де зустрівся з переселенцями з Маріуполя. Вони попросили Зеленського посприяти у вирішенні питання щодо відновлення втрачених документів та оформлення свідоцтв про смерть рідних, які загинули на тимчасово окупованих територіях.

Президент закликав їх долучитися до розробки механізму, який міг би спростити процедуру отримання таких документів, зокрема й до можливих законодавчих змін. Також Зеленський пообіцяв допомогти переселенцям з житлом.

Нагадаємо, наприкінці травня Володимир Зеленський відвідав захисників України на Харківщині.