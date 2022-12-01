Близько 6 млн українських абонентів станом на вечір 30 листопада були відключені від електрики. Коментуючи цю інформацію, президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зробити ситуацію якомога прогнозованішою та справедливою для всіх громадян.

У своєму вечірньому зверненні до українців 30 листопада президент повідомив, що найскладніша ситуація в енергетиці спостерігається в Києві й Київській області, у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. Він запевнив, що енергетики та комунальники роблять все, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час.

«І я ще раз хочу підкреслити: дуже важливо, щоб люди розуміли, коли й на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість», – сказав президент.

Також він повідомив, що в середу провів нараду з питань енергетики та зв’язку.

«Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем. Готуємо нові рішення. Також готуємо нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України. Свого часу деталізуємо й це», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, проблеми з електропостачанням в Україні почалися з 10 жовтня після масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, які продовжують завдавати росіяни.

Детальніше про те, чому в одних будинках світло є, тоді як в цей час у сусідніх будинках його немає, читайте в нашому матеріалі.