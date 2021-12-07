Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження економічних санкцій щодо нових власників літаків, які раніше були пов’язані з компанією «JET4U SRL». Саме ця компанія у лютому 2021 року потрапила під санкції через польоти до Росії та на тимчасово окуповані території України з порушенням законодавства. Відповідний указ №625/2021 оприлюднено на сайті президента ввечері у вівторок, 7 грудня.

Трирічні санкції запроваджено щодо компаній Alpha Bravo Aviation LLC та G200 203 LLC, зареєстрованих у США, а також щодо зареєстрованої на Кайманових островах компанії Cascade Holding.

Документи передбачають заборону видачі та анулювання наявних дозволів та планів на виконання польотів літаками №375AB (s/n 261), №673DM (s/n 203) та T7-CSCD (s

2072).

Крім того, рішення РНБО передбачає блокування активів компаній, обмеження торговельних операцій, обмеження транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних та грошових зобовʼязань.

Як інформував ZAXID.NET, у лютому 2021 року Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA. За інформацією ЗМІ, літаки належали депутатам від «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, вони всупереч українському законодавству літали до Росії та тимчасово окупованих територій.