Володимир Зеленський закликав ЄС об'єднати зусилля для покарання російських воєнних злочинців

Європейський Союз у межах боротьби з російською пропагандою повинен заборонити трансляцію всіх державних каналів держави-терориста Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи під час «Форуму 2000», що проходить у Чехії.

На думку голови Української держави, пропагандистська машина Кремля загрожує не лише українцям, а й безпеці самого Європейського Союзу. Для збереження демократичних цінностей Володимир Зеленський закликав ЄС заборонити трансляцію всіх державних каналів країни-агресора, які все ще є у вільному доступі для мешканців Європи.

Він вважає, що Євросоюз має захиститись від російської пропаганди, яка націлена на дискредитацію українських союзників.

«Жоден російський пропагандист не повинен залишатися на території ЄС. Жоден російський державний телеканал не повинен функціонувати на території ЄС», – продовжив Зеленський і закликав ЄС об'єднати зусилля для покарання російських воєнних злочинців.

У цьому контексті президент України запропонував створити спеціальний трибунал, який розслідуватиме факти тортур, убивств та депортації мирного населення під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією. На думку Зеленського, Євросоюз має відреагувати «на тиранію, яку РФ принесла до Європи».

«Сподіваюся, що ви це зробите, підтримайте ідею створення спеціального трибуналу для покарання злочинів та агресії, вчиненої тими, хто розв'язав війну проти України», – підсумував глава держави під час «Форуму 2000».

До слова, раніше британська розвідка заявила про повну поразку РФ у інформаційній війні. На думку розвідників, Росія використовує свою пропаганду безвідповідально та невибірково.