Британська розвідка заявила про повну поразку РФ у інформаційній війні
На думку розвідників, Росія використовує свою пропаганду безвідповідально та невибірково
Росія повністю програла інформаційну війну в Україні та країнах Заходу. Про це у статті для The Economist пише Джеремі Флемінг, голова спецслужби Великої Британії, відповідальної за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії (GCHQ).
«Досі президент Путін усебічно програє інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це заслуговує на відзначення, нам не слід недооцінювати роль, яку російська дезінформація відіграє у решті світу», – стверджує Флемінг.
За його словами, Росія використовує в Україні ті ж самі підходи, що раніше у Сирії та на Балканах, і дезінформація займає важливе місце у російській воєнній стратегії.
«Як і з наземним вторгненням, російські первинні онлайн-плани не були втілені. Використання країною наступальних кіберзасобів – безвідповідальне та невибіркове», – наголошує розвідник.
Утім він додав, що британська розвідка мала змогу дізнаватися про наміри росії у кіберпросторі та завчасно попереджати союзників.
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