Росія повністю програла інформаційну війну в Україні та країнах Заходу. Про це у статті для The Economist пише Джеремі Флемінг, голова спецслужби Великої Британії, відповідальної за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії (GCHQ).

«Досі президент Путін усебічно програє інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це заслуговує на відзначення, нам не слід недооцінювати роль, яку російська дезінформація відіграє у решті світу», – стверджує Флемінг.

За його словами, Росія використовує в Україні ті ж самі підходи, що раніше у Сирії та на Балканах, і дезінформація займає важливе місце у російській воєнній стратегії.

«Як і з наземним вторгненням, російські первинні онлайн-плани не були втілені. Використання країною наступальних кіберзасобів – безвідповідальне та невибіркове», – наголошує розвідник.

Утім він додав, що британська розвідка мала змогу дізнаватися про наміри росії у кіберпросторі та завчасно попереджати союзників.