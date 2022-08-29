Антон Кузнєцов-Красовський неодноразово закликав до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу

Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування щодо директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського, обвинувальний акт передали до суду.

Як повідомили в прес-службі відомства, задокументовані негативні висловлювання Кузнєцова-Красовського про українців як націю та існування України як самостійної і суверенної держави.

«Директор «RT» неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу», – йдеться в повідомленні.

У своїх публікаціях, розміщених у YouTube та Telegram-каналах, зловмисник закликав російську владу до фізичного знищення українців.

Він поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював «авторські» відеозаписи, де переконував глядачів у доцільності проведення так званої «спеціальної воєнної операції» (так на Росії називають війну проти України – ред.) на території України.

Наразі завершено досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 442 КК України (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Обвинувальний акт передано до суду.