Терактами в РФ ФСБ хоче підвищити підтримку війни серед росіян

Федеральна служба безпеки (ФСБ) може організувати серію терактів у містах Росії з масовими жертвами серед цивільного населення. Це пов’язане з тим, що у Росії падає підтримка війни, і Кремль шукає шляхи суспільної мобілізації. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

На його думку, вбивство російської пропагандистки Дар’ї Дугіної є лише першим із серії кривавих терактів, які чекають на Росію.

«На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням», – написав він.

На росії падає підтримка війни. кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація фсб серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від росії, не воює з мирним населенням. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2022

Нагадаємо, що у 1999 році у російських містах Москві, Буйнакську та Волгодонську сталося низка вибухів у житлових будинках. Ці теракти, які, на думку багатьох експертів, були організовані ФСБ Росії, стали приводом для початку Другої чеченської війни.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч з 20 на 21 серпня під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Алєксандра Дугіна Дар’я. Машина, у якій вона їхала, вибухнула. Експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій. Дугіна їхала з фестивалю у Підмосков’ї в автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але сам Дугін, нібито, в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Спецслужби держави-терориста Росії всього за два дні заявили про розкриття справи. Вони звинуватили українку Наталію Вовк та українські спецслужби у причетності до загибелі доньки російського пропагандиста.

Сьогодні, 23 серпня, у Москві в телецентрі «Останкіно» відбулася церемонія прощання з російською пропагандисткою Дар'єю Дугіною.