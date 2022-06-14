Зеленський вважає, що зараз не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і РФ

Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца ухвалити рішення та «відмовитися від балансування» між Україною і РФ. Про це президент України заявив в інтерв’ю ZDF, повідомляє «Європейська правда».

«Шольц та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією», – зазначив Володимир Зеленський.

Він вважає, що підхід Берліна, за якого потрібно продовжувати відносини з Києвом і Москвою так, щоб це якомога менше йому зашкодило, є хибним.

Також Зеленський нагадав Німеччині про невиконання обіцянок щодо постачання зброї в Україну.

«Німеччина дещо пізніше за наших сусідів почала постачання зброї. Це факт», – наголосив глава держави.

Коментуючи можливий приїзд Шольца в Україну, Зеленський заявив, що він не повинен обмежуватися фотографіями. На його думку, під час візиту глава уряду Німеччини мав би оголосити про збільшення підтримки України та кандидатського статусу в ЄС. Також Зеленський сподівається на посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, італійська газета La Stampa раніше повідомила, що прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон здійснять візит до України 16 червня. Щоправда, сам Шольц відмовився коментувати можливий візит у найближчі дні до України.