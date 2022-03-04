Володимир Зеленський наголосив, що вибух на ЗАЕС міг спричинити наслідки шести Чорнобилів

Президент України Володимир Зеленський знову закликав Захід зупинити Росію та закрити небо над Україною. Бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме ракетами та авіабомбами по атомних об’єктах.

«Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію – історію України, історію Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію – найбільшу в Європі. Вона одна могла бути як шість Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють. Прямою наводкою по станції – це терор небаченого рівня. В Україні 15 атомних блоків, а в російських військових – повністю відбита пам’ять про Чорнобиль, про цю світову трагедію», – заявив президент України у зверненні 4 березня.

Володимир Зеленський закликав лідерів та уряди західних держав негайно «посилити санкції проти держави – ядерного терориста» та закрити небо над Україною. Бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме ракетами та авіабомбами по атомних об’єктах.

Окремо президент ввернувся до росіян.

«Ми ж разом у 1986 році боролися з наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви повинні пам’ятати розкиданий вибухом горючий графіт, жертви… Якщо ви не забули, то вам не можна мовчати. Ви повинні сказати своїй владі, вийти на вулиці і говорити, що ви хочете жити на землі без радіоактивного ураження. Радіація не знає, де Росія. Радіація не знає, де кордони вашої країни», – наголосив Володимир Зеленський.

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