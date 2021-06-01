Президент Володимир Зеленський заявив про небезпеку для України у разі створення Росією та Білоруссю союзної держави. Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами Зеленського, створення «справжньої союзної держави» між Білоруссю і Росією – це реальна загроза для України.

«Можуть бути "сюрпризи" і з іншої сторони. Зараз дуже небезпечна ситуація в Білорусі. Це наші північні кордони. І ми розуміємо, що Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливу геополітичну і, напевно, оборонну угоду. Після цього може бути справді серйозний вплив Росії й координація та контроль білоруських збройних сил. Тоді ми можемо розглядати ризик і з того боку», – заявив Зеленський.

Про союзну державу Білорусі та РФ

Перший договір про створення Союзної держави Росії і Білорусі підписаний 8 грудня 1999 В Москві. Договір набув чинності 26 січня 2000 після обміну ратифікаційними грамотами між в.о. президента РФ Володимиром Путіним і президентом РБ Олександром Лукашенком.

У повноваження Союзної держави входять зовнішня політика, оборона і безпека, бюджетна, грошово-кредитна та податкова системи, митні питання, системи енергетики, транспорту і зв'язку. Кожна держава зберігає суверенітет, незалежність, територіальну цілісність, державний устрій, Конституцію, державний прапор, герб.

У кінці 2019 року було затверджено дорожню карту більш поглибленої інтеграції Білорусі у складі Союзної держави. На перешкоді завершення утворення Союзної держави як реального державного утворення стала тодішня позиція Олександра Лукашенка, який не захотів втрачати свою владу унаслідок «ліквідації» Білорусі у рамках Союзної держави.