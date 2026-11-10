Зеленський розповів про нові плани росіян щодо атак на Україну

Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається розділити Україну по річці Дніпро. Для цього окупанти атакують мости та енергетичну інфраструктуру. Про це президент розповів під час звернення в понеділок, 9 листопада.

Президент розповів, що провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, у якому взяли участь очільники прифронтових регіонів, а також військове командування. Вони обговорили протидію російським ударам по мостах та енергооб’єктах. За словами Володимира Зеленського, таким чином окупанти намагаються унеможливити сполучення між регіонами України, розташованими на різних берегах Дніпра.

«Багато, дуже багато питань, які треба вирішити для тих областей, для тих міст і для тих громад, яким найважче через усі ці російські удари. Ми детально обговорили виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі – Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, протягом осені росіяни неодноразово завдавали ударів по мостах у Києві. Зокрема, 4 жовтня окупанти атакували Північний міст безпілотником, пошкодивши дорожнє полотно. У ніч на 7 листопада Північний міст знову зазнав пошкоджень унаслідок російського обстрілу. 27 жовтня окупанти вдарили по Південному мосту.

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