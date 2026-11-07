Наслідки атаки на Київ 7 листопада

У ніч на суботу, 7 листопада, російські окупанти атакували Київ, застосувавши балістичне озброєння. Внаслідок атаки пошкоджена житлова та транспортна інфраструктура, є постраждалі, повідомили у пресслужбі КМВА та ДСНС.

«Червоний рівень» повітряної загрози у Києві оголошували близько 00:00 та 01:00 7 листопада. Під час повітряних тривог у місті лунали вибухи.

Руйнування зафіксували у Соломʼянському районі Києва. Там є руйнування та пошкодження житлових будинків, а також дитячого садка та нежитлової будівлі. За даними ДСНС, за однією з адрес в районі частково зруйнований фасад першого поверху житлової 5-поверхівки.

Ще за однією адресою внаслідок атаки загорілася вантажівка, а також нежитлова будівля. Рятувальники ліквідували пожежу.

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У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок. На місце подій виїхали рятувальники.

«Внаслідок атаки ворога пошкоджений Північний міст. Фахівці досліджують ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий в обидві сторони», – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кличко повідомив, що по Північному мосту вдарили кілька ракет. Внаслідок атаки там пошкоджене дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія, а також лінія електропередач. Крім того, вибухова хвиля пошкодила пʼять вантажівок.

За даними міського голови Києва, внаслідок атаки у Києві постраждали пʼятеро людей. Серед них – 14-річна дитина. Двох потерпілих госпіталізували.

Нагадаємо, востаннє Північний міст у Києві потрапляв під атаку 4 жовтня. Тоді дронові удари пошкодили дорожнє полотно мосту, а місцева влада перекривала одну смугу руху. Крім того, наприкінці жовтня росіяни повторно вдарили по Південному мосту в Києві, яким рухаються автомобілі та метро. Через атаку на мості змінили рух.