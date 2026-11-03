Водопостачання тимчасово припинено у всьому Києві

У Києві після російської атаки на енергетичну інфраструктуру тимчасово знеструмлені основні водопровідні об’єкти «Київводоканалу». По всьому місту відсутнє водопостачання. Про це повідомили в ПрАТ «АК “Київводоканал”».

«Фахівці “Київводоканалу” спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання столиці», – ідеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що після відновлення електроживлення знадобиться певний час для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж та стабілізації тиску. Про зміни в ситуації споживачів обіцяють повідомити додатково.

«Київводоканал» нагадує, що в Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканці можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП «Київводфонд» або на мапі нижче.

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Нагадаємо, у ніч та вранці 3 листопада російська армія масовано атакувала три теплоелектростанції ДТЕК – Ладижинську, Придніпровську, Криворізьку та Зміївську – десятками ракет і дронів. Через масштабні руйнування три станції припинили генерацію електроенергії.