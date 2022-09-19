Володимир Зеленський заявив, що звільненою від росіян має бути вся територія України

Президент Володимир Зеленський заявив, що на фронті зараз спостерігається не затишшя, а підготовка до наступного етапу звільнення українських територій. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні в неділю, 18 вересня.

«Можливо, зараз комусь із вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя. Але це не затишшя. Це підготовка до наступної низки дуже важливих для нас усіх слів, які обов’язково мають звучати, бо Україна має бути вільною, вся», – сказав він.

«Ізюм, Балаклія, Куп’янськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди. Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка та Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також. Обов’язково. Про чуже ми не говоримо. Звучать тільки наші слова, українські слова», – додав президент.

Нагадаємо, на початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині, внаслідок якого звільнили від росіян Балаклію, Ізюм, Куп’янськ та низку інших громад і населених пунктів, зокрема й тих, які перебувають безпосередньо на кордоні з Росією.