За словами Зеленського, Україні треба зберігати двопартійну підтримку Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США зупинили надання Україні 16 млрд доларів допомоги, передбаченої попередніми домовленостями та рішеннями. Водночас після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США шанси України на отримання нового пакета допомоги можуть зрости. Про це президент сказав в інтерв’ю ТСН, оприлюдненому 5 листопада.

« Треба порушувати питання про те, що з минулих домовленостей і рішень 16 мільярдів були зупинені й не надані Україні. Ми вдячні за все, що було дано, але як мінімум за ці гроші Україна повинна боротися», – сказав Зеленський.

Він додав, що Україні потрібно швидко рухатися до «нової політичної інфраструктури» у США та зберігати двопартійну підтримку.

«Рухатись треба швидко. Об’єднувати ту двопартійну підтримку, яка в нас є. Розуміючи перерозподіл сил, треба правильно побудувати діалог», – зазначив президент.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Він додав, що Україні потрібно посилювати свої позиції на переговорах і налагоджувати діалог із Конгресом, Сенатом, президентом США та Пентагоном щодо забезпечення запасу ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Президент також заявив, що працює з партнерами над пакетом забезпечення України засобами протиповітряної оборони та боєприпасами на шість місяців.

«Якщо ми не вирішимо питання Patriot, нам буде дуже складно. Це питання можуть вирішувати деякі європейці, деякі країни поза Європою і, безумовно, Сполучені Штати Америки», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, за результатами проміжних виборів у США, які відбулися 3 листопада, Демократична партія здобула контроль над обома палатами Конгресу – і Сенатом (щонайменше 54 місця за необхідних 51), і Палатою представників (мінімум 253 місця за необхідних 218). Станом на ранок 6 листопада Демократична партія також отримала контроль над 28 губернаторськими посадами, тоді як Республіканська партія наразі має 20 посад.

Під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті 5 листопада Трамп назвав вибори у США «нечесними». Також він звинуватив демократів у падінні фондового ринку, передає «Цензор.НЕТ».