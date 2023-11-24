У п’ятницю, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів перестановки серед заступників командувача Нацгвардії. Про це йдеться в указах президента від 24 листопада (№781, №782, №783, №784, №785, №786, №787).

Першим заступником командувача НГУ замість Володимира Кондратюка став Вадим Гладков. Також президент звільнив трьох і призначив двох заступників командувача Нацгвардії Олександра Півненка.

Загалом Зеленський звільнив:

Кондратюка Володимира Васильовича з посади першого заступника командувача Національної гвардії України;

Набока Олександра Миколайовича з посади заступника командувача Національної гвардії України;

Сахона Олега Олександровича з посади заступника командувача Національної гвардії України;

Миколенка Миколу Олексійовича з посади заступника командувача Національної гвардії України.

Натомість президент України призначив:

Гладкова Вадима Сергійовича першим заступником командувача Національної гвардії України;

Білоуса Олександра Анатолійовича заступником командувача Національної гвардії України;

Осипенка Олексія Леонідовича заступником командувача Національної гвардії України.

Нагадаємо, ще у липні 2023 року президент Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка командувачем Нацгвардії. Півненка на цій посаді замінив Юрія Лебедя.