Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії
Замість чотирьох звільнених заступників командувача Нацгвардії Зеленський призначив трьох нових
У п’ятницю, 24 листопада, президент України Володимир Зеленський провів перестановки серед заступників командувача Нацгвардії. Про це йдеться в указах президента від 24 листопада (№781, №782, №783, №784, №785, №786, №787).
Першим заступником командувача НГУ замість Володимира Кондратюка став Вадим Гладков. Також президент звільнив трьох і призначив двох заступників командувача Нацгвардії Олександра Півненка.
Загалом Зеленський звільнив:
- Кондратюка Володимира Васильовича з посади першого заступника командувача Національної гвардії України;
- Набока Олександра Миколайовича з посади заступника командувача Національної гвардії України;
- Сахона Олега Олександровича з посади заступника командувача Національної гвардії України;
- Миколенка Миколу Олексійовича з посади заступника командувача Національної гвардії України.
Натомість президент України призначив:
- Гладкова Вадима Сергійовича першим заступником командувача Національної гвардії України;
- Білоуса Олександра Анатолійовича заступником командувача Національної гвардії України;
- Осипенка Олексія Леонідовича заступником командувача Національної гвардії України.
Нагадаємо, ще у липні 2023 року президент Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олександра Півненка командувачем Нацгвардії. Півненка на цій посаді замінив Юрія Лебедя.