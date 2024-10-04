Площа земельної ділянки на вул. Січових Стрільців – 0,0028 га

В Івано-Франківську під час аукціону продали право власності на земельну ділянку у центрі міста, площею 28 м2. Під час торгів лот подорожчав у 592 рази. За 10 млн грн землю купило ТзОВ «АІ ГРУП ЛТД».

За актив на вул. Січових Стрільців, 46 у центрі Івано-Франківська на аукціоні 18 вересня змагалися 8 учасників. Земельну ділянку, площею 0,0028 га продавали зі стартовою ціною 16,8 тис. грн. У третьому раунді аукціону лот подорожчав у майже 600 разів.

Переможною стала пропозиція компанії «АІ ГРУП ЛТД» у 10 млн грн. Таким чином, м2 землі для нових власників обійшовся у понад 357 тис. грн.

Додамо, що продана комунальна власність є землею громадської забудови, призначена для розміщення готелів, офісних будівель, навчальних та оздоровчих закладів.

За даними аналітичного порталу YouControl, ТзОВ «АІ ГРУП ЛТД» зареєстроване на вул. Січових Стрільців в Івано-Франківську у квітні 2021 року. Засновниками компанії є Корпоративний інвестиційний фонд «Алькор» та франківські бізнесмени Мар’ян Андрухів та Андрій Луцький. Останній є бенефіціарним власником підприємства.