Ужгородська дитяча залізниця є найкоротшою в Україні

Депутати Ужгородської міської ради погодили прийняття у комунальну власність земельної ділянки під дитячою залізницею. Рішення прийняли на засіданні сесії у четвер, 20 лютого.

Земельна ділянка, площею 1,3 га, розташована на Ботанічній набережній в Ужгороді і призначена для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту. Після рішення сесії акт прийому-передачі землі мають підписати міський голова Богдан Андріїв та голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Додамо, що відкрита у серпні 1947 року ужгородська дитяча залізниця є найкоротшою в Україні. Колія, завдовжки в 1,1 км, прямує вздовж річки Уж з центру міста від Ужгородської синагоги (тепер органний зал філармонії) до парку «Підзамковий».

У 2020 році «Укрзалізниця» відмовилася обслуговувати вузькоколійку через збитковість. Через рік дитяча залізниця відновила роботу, однак лише на літній період. У 2023 році уряд передав майно залізниці на баланс Ужгородської міської ради і наразі утриманням об’єкту займатиметься комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку «Під замком».