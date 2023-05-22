Ударний гелікоптер Мі-24 підтримує наступ піхоти

У понеділок, 22 травня, військовослужбовці 24 ОМБр імені короля Данила з Львівщини знищили російський ударний вертоліт Мі-24. Про це повідомили на сторінці бригади у Facebook.

«"Крокодил" противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила», – повідомили у прес-службі бригади.

Після ураження гелікоптер впав біля тимчасово окупованої Горлівки. Інформації, чи вижив пілот, немає.

Мі-24 – ударний гелікоптер підтримки піхоти радянського виробництва. Мі-24 тісно взаємодіє з бронетанковими та піхотними частинами, вважається основним штурмовим гелікоптером.

До слова, наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині українські військові збили російський винищувач Су-35. Більш детально про втрати ворога, можна дізнатися тут.