У 2021 році єдиний в Україні провайдер наземного цифрового телебачення стандарту DVB-T2 «Зеонбуд» вирішив відмовитись від намірів запустити платний пакет програм, розповів його керівник Володимир Манжосов.

«З урахуванням того, що сучасне телебачення все активніше переходить до новітнього формату високої чіткості мовлення (Full HD), ми вирішили наявний вільний ресурс мережі зарезервувати саме для можливості охочих телекомпаній перейти на такий сучасний формат, тобто значно покращити якість картинки», – сказав він в інтерв’ю «Детектору медіа», опублікованому в четвер, 27 січня.

Манжосов також повідомив, що у ресурсі мережі «Зеонбуду» з’явилося місце для ще чотирьох загальнонаціональних телеканалів. Однак, які саме телеканали мовитимуть на вільних частотах, стане відомо за результатами конкурсу, який має оголосити Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Як повідомляв ZAXID.NET, у листопаді 2019 року «Зеонбуд» оголосив про наміри запустити у 2020 році пакет з 24 платних каналів.