Телеканалу «НАШ», що належить проросійському політику Євгену Мураєву, може потрапити під санкції

Служба безпеки України готує документи для внесення в санкційний список телеканалу «НАШ», що належить проросійському політику Євгену Мураєву. Про це пише «Українська правда», посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

Як розповідають джерела УП, уже тривалий час СБУ фіксує випадки антиукраїнської пропаганди на телеканалі «НАШ» і зараз готує подання до Ради національної безпеки й оборони щодо запровадження санкцій стосовно телеканалу.

Днями петиція про блокування цього каналу набрала потрібну кількість голосів на сайті Офісу президента. Секретар РНБО Олексій Данілов публічно заявив, що вони готові розглядати санкції проти телеканалу «НАШ», як тільки отримають подання від СБУ.

Коротко про Євгена Мураєва і про проросійський телеканал «НАШ»

«НАШ» – український новинно-політичний телеканал, що належить ТОВ «Наша Прага», яким, своєю чергою, володіє кіпрський офшор Demosena Investments Ltd. Кінцевим бенефіціаром є Володимир Мураєв – батько екс-депутата Євгена Мураєва. В ефірі каналу неодноразово лунали проросійські заяви, а експертами туди кликали екс-прем'єра Миколу Азарова, представників терористів «ЛНР» тощо.

Євген Мураєв – народний депутат України 7-го та 8-го скликань, колишній голова Зміївської районної державної адміністрації Харківської області, власник проросійського телеканалу «НАШ», був власником телеканалу NewsOne.

У 2019 році балотувався на посаду президента України від партії «Наші», але знявся з реєстрації у ЦВК на користь Олександра Вілкула. Того ж року балотувався до Верховної Ради від «Опозиційного Блоку» як безпартійний.

Мураєв неодноразово потрапляв у скандали через свої проросійські заяви. Він заявляв, що бойові дії на Донбасі є нібито «громадянським конфліктом», бо «Росія допомагає «ДНР» і «ЛНР» грошима, технікою, інструкторами, так само як США допомагали ВСУ і Нацгвардії». Крім цього, називав Революцію Гідності «державним переворотом».

22 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія готує змову, щоб установити проросійське керівництво в Україні. За даними британців, потенційним кандидатом є Євген Мураєв.

Окрім того, у Великій Британії заявили, що багато колишніх українських політиків підтримують зв’язки з російськими спецслужбами. Деякі з них мають контакти з офіцерами російської розвідки, які зараз причетні до планування нападу на Україну, заявляють у Великій Британії. Євген Мураєв сказав, що «нічого коментувати» ці звинувачення, оскільки він є громадянином України й досі перебуває під російськими санкціями.