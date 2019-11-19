«Зеонбуд» анонсував появу 24 платних телеканалів у мережі цифрового мовлення T2

32 телеканали, які вже мовлять у T2, залишаться безкоштовними

ЕкономікаВолодимир Пиріг, 19 листопада55853

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Компанія «Зеонбуд», яка є національним оператором цифрового телемовлення у мережі T2, анонсувала появу 24 нових платних телеканалів у своїй мережі. При цьому ті телеканали, які вже мовлять у мережі T2, продовжать залишатися безкоштовними.

«У 2020 році в мережі T2, на додаток до 32 безкоштовних каналів, запланований пакет з 24 платних пізнавальних каналів. Телеглядачі самостійно вирішуватимуть, чи треба їм користуватися додатковою опцією», – сказано у повідомленні «Зеонбуду», яке процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, «Зеонбуд» – приватна компанія, яка єдиною в Україні є оператором мережі наземного цифрового телебачення у стандарті DVBT-2. Таку преференцію вона отримала за президентства Віктора Януковича. Через те, що «Зеонбуд» має у своїх власниках маловідомі офшорні компанії, у 2015 році група народних депутатів запропонувала націоналізувати компанію, однак цей проект не знайшов підтримки.

Після початку трансляції телеканалів у T2 їхній сигнал був закодований і приймати його могли не усі пристрої, які підтримують прийом сигналу за цією технологією, а лише приймачі від деяких фірм. Утім, з січня 2015 року таке кодування було знято, що дало право глядачам самим обирати приймач для сигналу.

Також нагадаємо, що з січня 2020 року українські медіагрупи закодують сигнали своїх телеканалів на супутнику, що унеможливить їхній безкоштовний перегляд за допомогою супутникових антен.

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