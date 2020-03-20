Жертвами коронавірусу в світі стали вже понад 10 тис. людей

Забагато новин про коронавірус? Ось лише найважливіші.

У світі кількість хворих на коронавірусну хворобу перевищила 244 500 осіб. Загинули понад 10 тис., одужали 86025 пацієнтів. Про це йдеться на карті поширення Covid-19 від Університету Джона Хопкінса.

На першому місці за смертністю перебуває Італія, де померли 3405 осіб. На другому – китайська провінція Хубей з 3132 летальними випадками.

На третьому місці за кількістю загиблих – Іран, де померли більш ніж 1200 осіб.

Лідером одужання є Хубей, де коронавірус побороли понад 58000 осіб. На другому місці – Іран, там одужали майже 6000 заражених. На третьому місці – Італія, там перехворіли 4440 людей.

Менш ніж 10 хворих зареєстровано в 40 країнах і регіонах, у тому числі в Кенії, Монголії та Екваторіальній Гвінеї. По одному випадку зараження зафіксували в Республіці Гамбія, Нікарагуа, Сурінамі, Непалі, Бутані, Есватіні, Антигуа і Барбуді, Джибуті, Чаді, у Гвінеї, в Нігерії, на Фіджі і Ель Сальвадорі, в ЦАР, Того, Сомалі, на острові Сен-Вінсент і Гренадінах і Габоні.

В Україні підтверджено 26 випадків зараження, причому три пацієнта померли.

Пізно ввечері19 березня стало відомо про п'ять нових випадків зараження в Чернівцях. Раніше в Чернівцях підтвердили 10 випадків коронавірусної хвороби