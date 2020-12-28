У Володимир-Волинському районі Волинської області жінка на ґрунті ревнощів підпалила поштове відділення, начальницею якої працювала її суперниця, повідомив місцевий сайт «Княжий Град» з посиланням на вирок Володимир-Волинського міського суду.

Інцидент стався ще 2 травня. Вночі о 03:00 жінка прийшла до відділення «Укрпошти» у селі Лудин Володимир-Волинського району, начальником якого працювала її суперниця.

Ревнивиця взяла два камені, які обмотала завчасно підготовленою тканиною, та облила бензином. Підпаливши тканину із замотаними каменями, кинула їх у вікно поштового відділення, які потрапили у середину приміщення та спричинили пожежу.

Внаслідок підпалу частина приміщення вигоріла. Також вогонь пошкодив майно Волинської дирекції «Укрпошти». Збитки від пожежі «Укрпошта» оцінила в 9128 грн. Також збитків на суму 19438 грн зазнала Устилузька міськрада, однак у чому полягає шкода – у вироку суду не сказано.

Обвинувачена визнала вину повністю. Суд визнав її винною в умисному пошкодженні майна і засудив до трьох років в’язниці, але звільнив від покарання. Жінка не потрапить до в’язниці, якщо впродовж двох років не вчинить нового злочину. Суд пояснив це тим, що в жінки на утриманні перебуває п’ятеро малолітніх дітей.

Також жінка повинна сплатити 9128,33 грн Волинській дирекції «Укрпошти», 980,7 грн – за витрати на експертизу паливно-мастильних матеріалів, і 6211,10 грн – за судову пожежо-технічну експертизу.