Жіночу збірну Норвегії з пляжного гандболу раніше оштрафували за вихід спортсменок у шортах замість бікіні

Міжнародна федерація гандболу внесла зміни в правила гри. Тепер жіночим командам можна виступати у майках і шортах, а не топах та бікіні. Нові правила федерація опублікувала на своєму сайті.

Найбільша зміна торкнулася форми для жінок. Тепер їм дозволять виступати в шортах замість бікіні. Водночас шорти мають прилягати до тіла, а їх довжина має бути максимум до середини стегна.

Як зазначає «24 канал», для прикладу, щодо чоловічої форми, то шорти повинні бути не надто просторими, а їхня довжина має бути щонайменше 10 сантиметрів вище коліна. Разом з тим, і чоловікам, і жінкам дозволено виступати у штанах (довгих та вузьких, які повністю закривають ноги) за холодної погоди.

Також спортсменки тепер виступатимуть в майках, а не топах. Одягати інший одяг під майку заборонено. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2022 року.

Передумовою до змін у формах для жіночих команд з пляжного гандболу став скандал, який виник у липні 2021 року. Тоді Міжнародна федерація гандболу оштрафувала на 1500 євро жіночу збірну Норвегії. Гандболістки вийшли на матч за третє місце на чемпіонаті Європи проти Іспанії у шортах замість бікіні. І кожна з норвежок була оштрафована на 150 євро (загалом 1500 євро на команду). Причиною для штрафу стало те, що гандболістки порушили правила екіпірування, якими передбачено бікіні, а не шорти.

Гандболістки своє рішення грати в шортах пояснили тим, що їм не зручно грати в бікіні, а також пояснили, що виступають таким чином проти сексуалізації спортсменок через їх зовнішній вигляд.

Утім, збірна Норвегії з пляжного гандболу не єдина, яка бореться із сексуалізацією спорту. Так само проти занадто відкритої форми виступають і гімнастки. Наприклад, збірна Німеччини на Олімпіаді виступила у закритому комбінезоні, а не трико.