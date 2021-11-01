У пляжному гандболі жінкам дозволили виступати у шортах замість бікіні
У формі для жінок у пляжному гандболі запровадили зміни після скандалу на чемпіонаті Європи
Міжнародна федерація гандболу внесла зміни в правила гри. Тепер жіночим командам можна виступати у майках і шортах, а не топах та бікіні. Нові правила федерація опублікувала на своєму сайті.
Найбільша зміна торкнулася форми для жінок. Тепер їм дозволять виступати в шортах замість бікіні. Водночас шорти мають прилягати до тіла, а їх довжина має бути максимум до середини стегна.
Як зазначає «24 канал», для прикладу, щодо чоловічої форми, то шорти повинні бути не надто просторими, а їхня довжина має бути щонайменше 10 сантиметрів вище коліна. Разом з тим, і чоловікам, і жінкам дозволено виступати у штанах (довгих та вузьких, які повністю закривають ноги) за холодної погоди.
Також спортсменки тепер виступатимуть в майках, а не топах. Одягати інший одяг під майку заборонено. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2022 року.
Передумовою до змін у формах для жіночих команд з пляжного гандболу став скандал, який виник у липні 2021 року. Тоді Міжнародна федерація гандболу оштрафувала на 1500 євро жіночу збірну Норвегії. Гандболістки вийшли на матч за третє місце на чемпіонаті Європи проти Іспанії у шортах замість бікіні. І кожна з норвежок була оштрафована на 150 євро (загалом 1500 євро на команду). Причиною для штрафу стало те, що гандболістки порушили правила екіпірування, якими передбачено бікіні, а не шорти.
Гандболістки своє рішення грати в шортах пояснили тим, що їм не зручно грати в бікіні, а також пояснили, що виступають таким чином проти сексуалізації спортсменок через їх зовнішній вигляд.
Утім, збірна Норвегії з пляжного гандболу не єдина, яка бореться із сексуалізацією спорту. Так само проти занадто відкритої форми виступають і гімнастки. Наприклад, збірна Німеччини на Олімпіаді виступила у закритому комбінезоні, а не трико.