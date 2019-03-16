Жіноча збірна України у драматичній боротьбі виборола бронзу в естафеті на ЧС з біатлону

Жіноча збірна України з біатлону у складі Анастасії Меркушиної, Віти та Валі Семеренко та Юлії Джими виборола бронзові нагороди у естафеті на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді.

Українки показали хорошу стрільбу (лише п’ять промахів у підсумку, найкращий результат у гонці) та непогану швидкість. Відтак протягом усієї гонки вони претендували на нагороди.

На фінішній прямій збірна України вела боротьбу зі збірної Німеччини. І зуміла випередити суперниць на 0,5 секунди. Відставання від збірної Норвегії, яка і виграла жіночу естафету, склало 35,1 секунди. Другою фінішувала збірна Швеції.

Це вже друга нагорода на чемпіонаті світу з біатлону у скарбничці збірної України. До цього золоту нагороду здобув Дмитро Підручний.