Жіноча збірна України у драматичній боротьбі виборола бронзу в естафеті на ЧС з біатлону
Спорт — Ігор Саджениця, сьогодні, 15:472940
Жіноча збірна України з біатлону у складі Анастасії Меркушиної, Віти та Валі Семеренко та Юлії Джими виборола бронзові нагороди у естафеті на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді.
Українки показали хорошу стрільбу (лише п’ять промахів у підсумку, найкращий результат у гонці) та непогану швидкість. Відтак протягом усієї гонки вони претендували на нагороди.
На фінішній прямій збірна України вела боротьбу зі збірної Німеччини. І зуміла випередити суперниць на 0,5 секунди. Відставання від збірної Норвегії, яка і виграла жіночу естафету, склало 35,1 секунди. Другою фінішувала збірна Швеції.
Це вже друга нагорода на чемпіонаті світу з біатлону у скарбничці збірної України. До цього золоту нагороду здобув Дмитро Підручний.
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