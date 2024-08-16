У Хмельницькому районі екоінспектори виявили браконьєра

У четвер, 15 серпня, правоохоронці виявили на річці Південний Буг поблизу села Горбасів Летичівської громади чоловіка на човні, який здійснював незаконний вилов риби. Суму збитків від його дій оцінюють у понад 867 тис. грн. Про це повідомили 16 серпня у рибоохоронному патрулі.

За даними інспекторів, порушник виловив чотирма сітками 100 кг риби, а саме: 511 карасів сріблястих, 9 лящів, 12 судаків та одну плітку. Суму збитків від дій порушника оцінюють у 867 340 грн.

На місці події слідчо-оперативна група задокументувала злочин і відкрила кримінальне провадження за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, точний розмір якого встановить суд.

Додамо, що минулого тижня, 10 серпня, правоохоронці виявили на річці Дністер поблизу села Колодіївка Кам'янець-Подільського району браконьєра, який виловив риби на 602 тис. грн.