Радивилівський районний суд засудив 62-річного жителя Рівного до 10 років в'язниці за розбещення дівчинки. Розпусні дії чоловік вчиняв протягом 7 років. Рівнянин заманював до себе 9-річну дівчину цукерками й грошима, потім користуючись незнанням дитини, задовільняв свою статеву пристрасть неприродним шляхом. також під час цього він робив фото та відео.

Під час слухання в суді прокурори встановили, що свої розпусні дії обвинувачений розпочав, коли йому було 55 років, а дівчинці лише 9. Упродовж майже 7 років чоловік систематично розбещував малолітню дитину, задовольняв свою статеву пристрасть неприродним способом з використанням її безпорадного стану. Дівчинка нічого не розповідала батькам, оскільки з огляду на свій вік, не могла усвідомлювати всіх наслідків протиправних дій щодо неї.

«Рівнянин заманював її цукерками та грошима до себе додому та на роботу, ще проживаючи у Радивилівському районі, коли вона приїжджала на канікули до бабусі. Потім продовжив розбещення дитини вже в Рівному, коли він і потерпіла переїхали проживати до обласного центру, аж доки дівчинці не виповнилося 16 років», – повідомили в прокуратурі Рівненщини в понеділок, 22 липня.

Під час обшуку в будинку чоловіка у лютому 2023 року правоохоронці вилучили докази протиправних дій, а також дитячу порнографію, яку він зберігав для особистого користування.

Радивилівський районний суд визнав чоловіка винним та призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, з позбавленням права займатися навчальною та виховною діяльністю осіб до 18 років, обіймати посади пов’язані з роботою із особами віком до 18 років строком на 3 роки. Крім того, засуджений змушений буде виплатити потерпілій 150 тисяч гривень моральної шкоди.

Також суд постановив, що особисті дані про чоловіка будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Наразі вирок суду законної сили ще не набрав, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку. До набрання рішення законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.