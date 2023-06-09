Житель Тернопільщини ґвалтував прийомну доньку та ще одну дівчину
Під час розслідування правоохоронці дізналися, що чоловік причетний до ще одного зґвалтування
На Тернопільщині правоохоронці викрили гвалтівника неповнолітніх дітей. Чоловік довго знущався над прийомною донькою. Про такий важкий злочин в поліцію повідомила сама жертва. У ході розслідування правоохоронці з'ясували, що зловмисник зґвалтував ще одну неповнолітню.
Про справу про зґвалтування повідомив керівник поліції Тернопільщини Олександр Богомол під час брифінгу 9 червня. Начальник зазначив, що правоохоронці не надавали великого розголосу розслідуванню, адже про злочин їм повідомила сама неповнолітня дівчина.
«Дитина спочатку про ґвалтування розповіла священику, а потім вона звернулася до нас і повідомила про випадок, коли прийомний батько зґвалтував її. Ця подія була 2-3 роки тому, але тоді ми не надали широкого розголосу серед громадськості зважаючи на стан неповнолітньої», — розповів під час брифінгу керівник поліції Тернопільщини Олександр Богомол.
Правоохоронці проводили скрупульозне розслідування протягом декількох місяців. Під час слідчих дій поліцейські встановили, що неповнолітня прийомна дитина — не єдина жертва гвалтівника. «Зараз цей чоловік перебуває під вартою. Людина притягнута до відповідальності, а ця дитина та інша перебувають в безпеці», — додав Олександр Богомол.
Наразі судові процеси над чоловіком, якого підозрюють у гвалтуванні, ще тривають. Однак він перебуває під вартою, щоб не наражати на безпеку постраждалих. У поліції сподіваюся, що суд також обере йому справедливе покарання.